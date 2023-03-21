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الثلاثاء، 21-03-2023 02:34 م

الزراعة تطلق برنامج أرضي بالتعاون مع البنك الدولي

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الدولي وبحضور شركاء التنمية وممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية يوم الثلاثاء حفل إطلاق برنامج تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) .

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حيث يدعم برنامج "تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود وتنمية سلسلة القيمة والابتكار (أرضي)" الخطة الوطنية للزراعة المستدامة باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج. 

 

وتحدد الخطة الوطنية الأردنية للزراعة المستدامة (2022-2025) أولويات الحكومة لتطوير قطاع الزراعة، حيث تم إطلاق الخطة في عام 2022، والتي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية ، تعزيز دخل المزارعين وزيادة إنتاجية القطاع وتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال مجموعة شاملة من إصلاحات السياسات والاستثمارات عبر ست مجالات ذات أولوية.


و أكد الحنيفات أن قطاع الزراعة والأغذية الزراعية يعتبر أحد أهم مصادر الدخل والتشغيل والعمالة في الأردن وخاصة في المناطق الريفية والبادية، ويتمتع بإمكانيات نمو غير مستغلة إذا تمت معالجة تحديات كبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل حيث تمثل الزراعة ما يقرب من 20% من الصادرات السلعية للبلاد، ومع ذلك فقد تم تحقيق حوالي نصف إمكانات تصدير الفواكه والخضروات فقط.

 




 

 


 

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