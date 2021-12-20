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الإثنين، 20-12-2021 04:49 م

الزراعة تكشف تفاصيل قرار استيراد اللحوم من باكستان

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الوكيل الإخباري - كشف مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة علي أبو نقطة تفاصيل قرار استيراد اللحوم من باكستان.

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وقال أبو نقطة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم السماح باستيراد اللحوم من باكستان بعد موافقة لجنة تقييم المخاطر ودراستها لطلب الاستيراد وإيفاد لجنة إلى هناك لتقييم الوضع الوبائي.

 

وأضاف أن اللجنة وافقت على استيراد اللحوم فقط وليس الخراف أو العجول الحيّة بعد التحقق من عدم وجود أمراض أو وضع وبائي قد يشكل خطرا على الثروة الحيوانية في الأردن.

 

وأشار أبو نقطة إلى ترخيص مسالخ في باكستان بعد حصولها على الموافقات وتقديم أوراق اعتمادها وموافاتها للشروط الصحية.

 

ولفت إلى أن دور الوزارة يقتصر على منح رخص الاستيراد للمستثمرين والتجار الذين تقدموا بطلبات استيراد دون التدخل بالأسعار وموعد الإرساليات.

 

وبيّن أنه يتم المصادقة على المسالخ في أوروبا واليابان وأستراليا وكندا بمجرد إرسال كتاب يفيد بترخيصها من وزارات الزراعة في هذه الدول.

وتابع أبو نقطة من ضمن الشروط للموافقة على الاعتماد أن يحمل المسلخ شهادة ISO وشهادة الذبح الحلال.

 

ومنحت الوزارة مؤخرا عدة رخص لاستيراد اللحوم والمواشي الحية من عدة مناشئ لتغطية حاجة السوق المحلية، إذ أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 38% فيما يتم استيراد 62% من الخارج.

 

وأعلن السفير الباكستاني في عمّان، سجاد علي خان في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن وفدا من وزارة الزراعة الأردنية زار الباكستان أخيرا لإجراء الترتيبات واصدار التصاريح اللازمة لاستيراد اللحوم الباكستانية التي ستكون متوفرة في السوق الأردني قريبا.

 

 

 

 




 

 


 

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