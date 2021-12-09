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الخميس، 09-12-2021 02:13 م

بدء زراعة الأشجار الحرجية في مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة عن البدء في زراعة الأشجار الحرجية في مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي اعتبارا من اليوم.

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وانطلقت عملية الزراعة في منطقة القطرانة منذ منتصف الشهر الماضي حيث قامت الوزارة منذ أشهر بتجهيز مناطق الزراعة في مدخل محافظات الكرك والطفيلة ومعان بالاضافة الى الخط الصحراوي من الجيزة وصولا إلى سطح معان وذلك ضمن خطة الوزارة في استثمار المياه المعالجة والمستصلحة من قبل الشركات والمحطات على طول الخط الصحراوي ومداخل المحافظات في زراعة الأشجار الحرجية وضمان الاستدامة لهذه الزراعات.

وبينت الوزارة أن آليات الزراعة تعتمد عناصر الاستدامة من توفر مصادر المياه وتقنية جديدة يتم تدريب الكوادر المؤقتة والدائمة عليها والتي تدعم تطبيق الحصاد المائي و(المربات) لحصر المياه واستخدام عوازل حجرية تحافظ على الرطوبة وبقاء المياه لأطول وقت مع تخفيف التبخر وايجاد خزان طبيعي داخل مسار التروية للشجرة إضافة إلى تقنية الشرنقة التي يتم تطبيقها في غابات الهيشة وقد تم توقيع عدد من اتفاقيات مع الجهات والشركات العاملة على الطريق الصحراوي لاستدامة توفر المياه لهذه الزراعات.

واضافت الوزارة أن مشروع التحريج الوطني وتشجير الخط الصحراوي قد استوعب ما يصل الى ٨ آلاف شاب في كافة المحافظات وقد عملت هذه الكوادر في إقليم الشمال على تنظيف الغابات وزراعة المناطق التي تعرضت للحرائق مما ساهم في تخفيض نسب الحرائق وانخفاض التعديات إضافة إلى توسيع الرقعة الخضراء.

 

وقد عملت الكوادر المؤقتة والثابتة في الوسط الجنوب على تهيئة مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي استعدادا للزراعة والتي تم إطلاقها الآن وذلك ضمن خطة استدامة تشمل الرعاية وتوفير المياه والمتابعة مستقبلا.

 




 

 


 

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