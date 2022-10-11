الزراعة: حل مباشر لمشكلة مياه مخلفات عصر الزيتون

الوكيل الإخباري - بيّن أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري خلال زيارة تفقدية الى ( مكب الاكيدر) أن الوزارة عملت وخلال فترة لا تزيد عن شهرين على حل مشكلة مياه الزيبار (مخلفات عصر الزيتون) من خلال استملاك قطعة أرض بمساحة 206 دونمات في منطقة الاكيدر و 50 دونم في منطقة اللجون الكرك.

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وقال الحياري إنه سيتم خلال هذا الأسبوع الانتهاء من حفر البرك لاستقبال مياه الزيبار وبشكل مباشر.



وأشار إلى أن الوزارة قامت وفي قت قياسي بتنفيذ المشروع والذي يأتي بالتزامن مع موسم قطاف الزيتون وفتح المعاصر وحتى لا تشكل مياة الزيبار اي مخالفة بيئية مستقبلا وتؤثر على كميات إنتاج زيت الزيتون.