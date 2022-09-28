زراعة المفرق: تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية

الوكيل الإخباري - قالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إن المديرية والمديريات التابعة قامت بتحصين 20 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، ضمن حملة وزارة الزراعة لتحصين المواشي ضد هذا المرض.

اضافة اعلان



واكدت الخريشا، اليوم الأربعاء، أنه تم كذلك البدء بتحصين الأغنام بمطاعيم مضادة لمرض الحمى القلاعية، لافتة إلى أنه سيتم تحصين مئات الأغنام في مختلف أرجاء المحافظة ضمن حملة التحصين التي تستمر 40 يوما.



واشارت الى أن وزارة الزراعة اطلقت هذه الحملة نظرا لما يسببه مرض الحمى القلاعية من آثار سلبية على المواشي كنقص كميات الحليب ونفوق المواليد.