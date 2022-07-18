الزراعة: خطط مستقبلية للتقليل من خسائر صندوق المخاطر الزراعية

الوكيل الاخباري - اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، اليوم الاثنين، في المركز، على الخطط المستقبلية الهادفة للتقليل من الكلف المترتبة على صندوق المخاطر الزراعية.



وتشمل الخطط تحديد نجاح العملية الزراعية بشكل أولي قبل البدء بها، وذلك من خلال تقنيات الاستشعار من خلال رصد العوامل الزراعية كافة، من تربة ومياه ودرجات حرارة.



وأشار الحنيفات إلى استمرار متابعة الدراسات والوقوف على كل التجارب ووضع الأطر المناسبة لهيكلة صندوق المخاطر بما يضمن توفر الكفاءات الفنية والميزانية والبيانات الدائمة والتي تعتمد على قاعدة بيانات شاملة تشمل التربة والمياه والحيازات الزراعية وحتى المخاطر التسويقية وذلك ضمن توجهات الوزارة المستقبلية في وضع إطار تأميني زراعي.

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