الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفاة طفل غرقا داخل مسبح في إربد

الزراعة: خطط مستقبلية للتقليل من خسائر صندوق المخاطر الزراعية

وزيرة الثقافة : ألوية الثقافة الأردنية من المشاريع المستدامة بالوزارة

الامن العام : وفاة واصابات بمشاجرة جماعية مسلحة في معان

الجرائم الإلكترونية تحذر من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني

الشبول يتفقد المستشفيين الميدانيين في عمان واربد

الامن يضبط سائق مركبة ظهر بفيديو على مواقع التواصل - فيديو

تخفيض المعونة الشهرية المتكررة عن 733 أسرة في حزيران الماضي

هيئة الطاقة تحذر من محاولات خداع واحتيال إلكترونية تستخدم اسمها

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في البلقاء

الإثنين، 18-07-2022 11:17 م

الزراعة: خطط مستقبلية للتقليل من خسائر صندوق المخاطر الزراعية

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - اطلع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، اليوم الاثنين، في المركز، على الخطط المستقبلية الهادفة للتقليل من الكلف المترتبة على صندوق المخاطر الزراعية.

وتشمل الخطط تحديد نجاح العملية الزراعية بشكل أولي قبل البدء بها، وذلك من خلال تقنيات الاستشعار من خلال رصد العوامل الزراعية كافة، من تربة ومياه ودرجات حرارة.

وأشار الحنيفات إلى استمرار متابعة الدراسات والوقوف على كل التجارب ووضع الأطر المناسبة لهيكلة صندوق المخاطر بما يضمن توفر الكفاءات الفنية والميزانية والبيانات الدائمة والتي تعتمد على قاعدة بيانات شاملة تشمل التربة والمياه والحيازات الزراعية وحتى المخاطر التسويقية وذلك ضمن توجهات الوزارة المستقبلية في وضع إطار تأميني زراعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

وفاة طفل غرقا داخل مسبح في إربد

wwww

رئيس أمناء الهاشمية يؤكد أهمية تكامل الأدوار لتقدم الجامعة

w

وزيرة الثقافة : ألوية الثقافة الأردنية من المشاريع المستدامة بالوزارة

7202212225020729770875

الامن العام : وفاة واصابات بمشاجرة جماعية مسلحة في معان

720221713039932003944

الجرائم الإلكترونية تحذر من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني

e

الشبول يتفقد المستشفيين الميدانيين في عمان واربد

أخبار متعلقة
1-2

وزراء الزراعة والمياه والبيئة يطلعون على مشروع المنعة للتغيرات المناخية

7

الزراعة والوطني لمكافحة الأوبئة يبحثان التعاون المشترك

289952_24_1657377280

اقبال ضعيف على شراء الأضاحي بأول أيام العيد بسبب ارتفاع الأسعار

wwww

وزير الزراعة يبحث مع استراليا استخدام المخلفات العضوية في رفع كفاءة التربة

720223143325246739344

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

1656848116673

ورشة في الهاشمية بعنوان إنترنت الأشياء في الزراعة