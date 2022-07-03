ورشة في الهاشمية بعنوان إنترنت الأشياء في الزراعة

الوكيل الإخباري - دعا المشاركون في ورشة "إنترنت الأشياء في الزراعة" التي نظمتها الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد إلى طرح تخصصات تواكب الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في مجال الزراعة الرقمية أو الذكية التي تستند إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، لما من شأنه زيادة الإنتاجية وتقليل الكلفة، وترشيد استهلاك المياه.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون إن النية تتجه لطرح برنامج بكالوريوس أو برنامج دراسات عليا مشترك بين كليتي تكنولوجيا المعلومات والموارد الطبيعية والبيئة في مجال الزراعة الذكية واستخدام انترنت الأشياء في الزراعة.



من جهته، قال رئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السابق الدكتور غازي الجبور إن الزراعة الذكية واستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء في الزراعة الذكية تقدم حلولا وتسهيلات في عمليات الري والتسميد على سبيل المثال، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في معالجة الوبائيات وتقليل كلف الإنتاج من خلال أتمتة عمليات الإنتاج وتقليل المخاطر وزيادة الإنتاج، حيث توفر التكنولوجيا مجسات (متعددة) مثل مجسات قياس الرطوبة، والحرارة، والري، وجودة التربة.



وبين أن التجارب المحدودة الموجودة الآن في المملكة أثبتت نجاح استخدام هذه التكنولوجيا، فمثلاً هنالك مشروع في شمال الأردن استطاع توفير 30 % من المياه في (جرين هاوس Green House)، و70% من مياه الري في المناطق المكشوفة.



بدوره، قال رئيس مجلس شركة الشبكة العامة لإنترنت الأشياء علي العتوم إن التطبيقات الرقمية الحديثة تقلل الكلفة في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة القطاع الزراعي والصحي والطبي، إذ إن الزراعة أضحت صناعة وتحتاج إلى الاعتماد على إنترنت الأشياء في مراحلها كافة.



وأشار عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد الصرايرة إلى أن استخدام تقنية إنترنت الأشياء من أهم التقنيات المستخدمة في الزراعة الذكية اعتمادا على مبدأ عملية الاتصال بمختلف الأجهزة مع بعضها البعض عبر الإنترنت والهواتف الذكية، وبالتالي التحكم في إدارة المزارع والمحاصيل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم من بعد.



ونوه عميد كلية الموارد الطبيعية والبيئة الدكتور عيد الطرزي باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة بما يقلل من التأثيرات المناخية السلبية ويزيد الإنتاجية ويحافظ على الموارد المائية، حيث أن طرح برنامج جديد في مجال الزراعة الرقمية سيسهم في تطوير ري المزروعات باستخدام إنترنت الأشياء وتطبيقاتها في الزراعة الذكية، بالإضافة إلى زراعة الأراضي المتبقية.



وأوضح نائب عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عبدالرحمن الغويري أن الزراعة التقليدية مكلفة ماديا، وتستهلك كميات كبيرة من المياه، في حين أن الزراعة الرقمية تقلل من كل ذلك.



وعرض المدير الفني لشركة الشبكة العامة لإنترنت الأشياء المهندس عمر الكيالي بعض الطرق التقنية المستخدمة في الزراعة، وبعض السمات المميزة للزراعة الذكية، كما عرض المجسات التي تقيس نسبة الرطوبة في التربة والحرارة والمجسات التي تستخدم في إدارة مزارع الثروة الحيوانية.