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الأربعاء، 18-05-2022 01:57 م

الزراعة: طفيليات خارجية أدت لنفوق أسماك الكارب في وادي الأردن

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الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، حول نفوق أسماك الكارب في منطقة وادي الأردن والحديث حول احتمالية وجود حالة وبائية تهدد مزارع الأسماك والتي بدأت فيها الأعراض قبل 4 أيام وفي مزارع محددة ضمن وادي الأردن وخاصة في مناطق الزور التي تعتمد في جزء منها على جر المياه من نهر الأردن.

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وبينت الزراعة، أن الأعراض ظهرت على أسماك الكارب فقط دون غيرها من الأسماك وتم جمع عينات من أربع مزارع وبعد التشريح والفحص المخبري تبين وبشكل مبدئي وجود طفيليات خارجية (قمل السمك)، وتم عزل فطر الميكور من الأعلاف وتشير بعض الأعراض الأكلينيكية إلى أعراض مرض فيروسي وهو KOI HERBES VIRUS ، حيث أنه كان مسؤولا في بعض دول الجوار عن نفوقات وبائية لإسماك الكارب.


وتعمل الوزارة على متابعة نفوق الأسماك وسيتم وضع برنامج لإدارة المرض والحد من أضراره على المدى القصير والمتوسط والطويل وقد وجه وزير الزراعة الى تخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد اي علاجات أو مضادات تخدم التعامل مع هذا المرض وهناك تعاون وتواصل تام مع جمعية مربي الاسماك والاحياء البحرية ومربي الأسماك ومتابعة حثيثة للموضوع وقد تم تشكيل لجنة مشتركة لاستدامة المتابعة والتنسيق .


وتؤكد الوزارة أن هذا المرض لا ينتقل للأنسان ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان حتى في حال استهلاك الأسماك المصابة وهو فقط يؤثر الأسماك من خلال رفع إعداد النفوق وتؤكد الوزارة على جودة المنتج المحلي من الأسماك والمتابعة الدائمة لهذا القطاع .


 




 

 


 

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