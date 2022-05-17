الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 08:29 م

الزراعة تطلق مشروع النظام الإلكتروني لرصد الأمراض

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الوكيل الاخباري - أطلق وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، مشروع النظام الإلكتروني المتكامل لرصد الأمراض (EIDSS)، الممول من الوكالة الأميركية، لخفض التهديدات (DTRA).

وبين الحنيفات، خلال حفل الإطلاق، أن هذا المشروع الذي يعدّ الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء باتفاق بين وزارة الزراعة والوكالة الأميركية للدفاع وخفض التهديدات وبدعم يقدر بـ 716 ألف دولار، وبجهود من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مؤكدا أهمية الثروة الحيوانية للاقتصاد الوطني، لا سيما أنها تشكل 60 بالمئة من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

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