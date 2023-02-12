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الأحد، 12-02-2023 12:42 م

الزراعة: لمس نتائج حصر الحمى القلاعية نهاية الأسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الزراعة أنه تم تأمين 62 الف جرعة من اللقاح لمحاصرة انتشار مرض الحمى القلاعية في منطقة الضليل والخالدية.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة لورانس المجالي، الأحد، إن خطة العمل بدأت بالمرحلة الأولى من خلال إعطاء اللقاح لمسافة 10 كلم من بؤرة انتشار الحمى القلاعية في الظليل والخالدية، والان ضمن المرحلة الثانية سيتم أعطاء اللقاح للأبقار المصابة ضمن الدائرة الأقرب من البؤرة، في محاولة لحصر انتشاره وتقليل الخسائر.

وأضاف المجالي، في تصريحات لـ" التلفزيون الأردني" أن مربي المواشي والمزارعين سيلمسون نتائج هذه المرحلة خلال نهاية الاسبوع الحالي، مشيرا الى أنه سيتم حصر الأضرار بهدف تعويض المزارعين في المرحلة القادمة، منوها الى استمرارية العمل في إجراءات اغلاق أسواق الماشية ، وتحديد دخول وخروج المواشي من وإلى الضليل ووقف استيراد القش من العراق .

وأكد أنه بحسب الدراسات المخصصة الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة، لا يوجد أي تأثير على صحة الانسان سواء من اللحوم او مشتقات الالبان او من خلال التواصل مع المباشر مع الحيوان المصاب ، أضافة الى ان هناك خطة محكمة بالتعاون مع الجهات المعنية وجمعيات مربي الابقار ومنظمة صحة الحيوان لحصر المرض والتقليل من آثار المرض وإحتواءه، بانتظار وصول عدد من الخبراء من دول أوروبية للمشاركة والمتابعة للوصول الى حصر انتشار هذا المرض الذي نتوقع ان يلمس اثاره نهاية الأسبوع الحالي.

 




 

 


 

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