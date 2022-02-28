الزراعة واكساد يبحثان التعاون في تنفيذ عدد من المشاريع



الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه، اليوم الاثنين، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) الدكتور نصر الدين عبيد، التعاون المشترك في عدد من المشاريع.



وقال الحنيفات إن الأردن اليوم يتعامل مع التغير المناخي، وفقا لحالة التكيف،مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق مشاريع عدة تدعم توفير المياه وتوسيع الزراعة باستخدام تقنيات موفرة للمياه.

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