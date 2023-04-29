الزراعة والصحراء الذكية تبحثان تنفيذ وإدارة العملية التسويقية

الوكيل الإخباري - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه الدكتور باسم الصالح رئيس مجلس شركة إدارة الصحراء الذكية والمهندس ثابت حصوة مدير الشركة التابعة لمشروع الصحراء الذكية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية حيث تم بحث سبل عمل الشركة في الإدارة والتخطيط والتسويق للمشاريع المنفذة في برنامج الصحراء الذكية وأهمية الربط بالأسواق الداخلية والخارجية وابرام العقود التسويقية وإدارة العملية التسويقية وامكانية تنفيذ وتخطيط المشاريع في الزراعة والغذاء.



وتم مناقشة آليات تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك التي تعمل من خلالها الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية على تصدير منتجات مشاريع شركة الصحراء الذكية والتي ستنعكس ايجابا على المزارع الأردني .

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وأكد الحنيفات ان الوزارة ومن خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تعمل على التعاون مع كافة الجهات المعنية على تطوير الزراعات ذات القيمة التصديرية الاعلى وتعميم هذه الزراعات على المزارعين وتقديم الإرشاد الداعم وايجاد الأسواق المناسبة لهذه الزراعات من خلال شركة التسويق .



ومن جانبه بين ابوالخير أن الشركة تسعى لتنفيذ الاتفاقية مع شركة الصحراء الذكية وتحقيق الزراعات التعاقدية مع المزارعين في ظل الاتفاقيات المبرمة مع الأسواق الخارجية ومسارات النقل المناسبة التي تخدم وصول المنتج الزراعي للأسواق الخارجية.

