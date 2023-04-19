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الأربعاء، 19-04-2023 03:05 م

حركة تجارية نشطة بالكرك قبل حلول عيد الفطر

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الوكيل الإخباري- تشهد الأسواق والمحال التجارية في محافظة الكرك حركة نشطة استعدادا لحلول عيد الفطر المبارك.

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وزاد من نشاط الحركة التجارية صرف رواتب القطاع العام، وتنافس أصحاب المحال في تقديم عروض تجارية، ما شجع غالبية المواطنين على تأمين أسرهم بمختلف مستلزمات العيد.


وقال أصحاب محال تجارية، إن صرف الرواتب زاد من إقبال المواطنين على شراء مستلزمات العيد من ملابس وحلويات وألعاب، لافتين إلى أن غالبية عمليات البيع تجري بساعات المساء.


من جانبه، أشار مدير صناعة وتجارة الكرك، محمد الصعوب، إلى أن الحركة التجارية في المحافظة جيدة وأن جميع المواد متوفرة بالأسواق وضمن السقوف السعرية المحددة من قبل الجهات المعنية، لافتا الى تواصل حملات وجولات الرقابة ولتفتيش على المحال التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار.


وبدوره، قال نائب رئيس غرفة تجارة الكرك، خالد الحباشنة، إن القطاع التجاري بالمحافظة ورغم محدودية السوق وخسائر كبيرة تحملها بالسنوات الأخيرة خاصة بمركز المدينة، إلا أنها حريص على توفير كل مستلزمات العيد لإكمال فرحة المواطنين بالعيد.


وفي ذات السياق أكملت بلدية الكرك الكبرى، حملتها لتزيين الساحات والشوارع الرئيسية بالأعلام وأحبال الزينة لاستقبال العيد، بالإضافة الى الإعلان عن أوقات فتح الحدائق والمتنزهات خلال عطلة العيد.

 




 

 


 

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