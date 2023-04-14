الحكومة : نقص واضح بدجاج النتافات

الوكيل الإخباري-

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قال المتحدث باسم وزاره الصناعة والتجاره والتموين ينال البرماوي انه تبين من خلال الجولات الصباحية على الاسواق التي نفذتها فرق الرقابه في الوزاره وجود نقص واضح في الدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات وبناء عليه اوعز وزير الصناعة والتجاره والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي بتكثيف الحملات الرقابيه وخاصة مساء هذا اليوم وفي حال استمر النقص سيتم تحديد سقوف سعريه للدجاج المباع الى المطاعم والفنادق ب 190 قرشا للدجاج الطازج اعتبارا من صباح يوم غد السبت .و اكد البرماوي ان الوزارة وبمتابعة مستمرة من الوزير تواصل حملات الرقابه المكثفه والوقوف على وفرة كميات الدجاج المطروحة في الاسواق بما يلبي حاجة السوق المحلي وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات لمعالجة اي نقص في الكميات استنادا الى احكام قانون الصناعه والتجاره