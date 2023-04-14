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الجمعة، 14-04-2023 05:55 م

عجلون: مطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق

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الوكيل الإخباري- طالب مواطنون في محافظة عجلون، اللجان الرقابية والصحية بتكثيف جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت والمؤسسات الغذائية في الثلث الأخير من رمضان لمنع الاحتكار والالتزام بالسقوف السعرية.

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وأشار المواطن فخري عنيزات إلى أهمية تفعيل الخطط الرقابية، وخاصة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل الذي يشهد نشاطاً للتحضير لعيد الفطر وشراء الملابس والاحتياجات اللازمة .


بدوره، بين المواطن معاذ دويكات أهمية تكثيف الحملات الرقابية والتسهيل على المواطنين وعدم السماح بالمخالفات، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الملابس والحلويات والمواد الغذائية.


وقال محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة الدكتور قبلان الشريف، إن اللجان المعنية بالصحة والغذاء والدواء تقوم بحملات تفتيشية مفاجئة على المحلات التي يكثر الطلب عليها خلال فترة الأعياد، مثل المؤسسات الاستهلاكية، ومحلات بيع الحلويات والملابس وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية .


وقال مدير الصناعة والتجارة في المحافظة المهندس ماجد حداد، إن كوادر الرقابة الميدانية تقوم بجولاتها المستمرة على الأسواق لمتابعة التزام التجار والباعة بالاشتراطات الصحية وعدم احتكار السلع والالتزام بالسقوف السعرية.
وتشهد الأسواق والمحال التجارية في محافظة عجلون هذه الأيام حركة شرائية متوسطة من قبل المواطنين لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد.
--(بترا)

 




 

 


 

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