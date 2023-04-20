الزراعة: 17 صنفا معتمدا للقمح والشعير في محطة المشقر للبحوث الزراعية

الوكيل الاخباري - اطلع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، على المشاريع والتجارب البحثية المنفذة في محطة المشقر للبحوث الزراعية في محافظة مأدبا، أحد محطات المركز الوطني للبحوث الزراعية.

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وعبر الحنيفات عن اعتزازة بالإنجازات البحثية التي حققها المركز الوطني للبحوث الزراعية وشركائه في مجال إكثار البذار من خلال مشروع إكثار البذار للقمح والشعير، الذي تدعمه وزارة الزراعة من خلال أذرعها العلمي والتعاوني، حيث يتم إنتاجة في محطات المركز الوطني وتأمنه الوزارة للمزارعين من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية.



وخلال الزيارة، اطلع على أصناف القمح والشعير والبالغ عددها 17 صنفا معتمدا تتلائم مع البيئة المحلية وتتكيف مع تحديات الجفاف والهطول المطري المتدني وضعف خواص التربة.



وبين مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد أن محطة المشقر للبحوث الزراعية تعد واحدة من المحطات المتميزة التابعة للمركز، والتي تعكف على انتخاب أصناف القمح والشعير، إضافة إلى البقوليات العلفية والتي تقدم مخرجاتها للمزارعين أو تخزن كمدخلات في البنك الوطني للبذور وبرامج التحسين والإكثار للمحاصيل

