السبت 11-02-2023
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السبت، 11-02-2023 12:57 م

الزراعة: وصول 62 ألف لقاح ضد الحمى القلاعية خلال أيام وإنشاء 3 مستشفيات بيطرية قريباً

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات أنه سيصل إلى الأردن 62 ألف لقاح لتطعيم الأبقار ضد فيروس الحمى القلاعية خلال أيام .

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وأضاف الحنيفات خلال جلسة حوارية تحت عنوان" الحمى القلاعية.. الحقائق والمستجدات"، التي نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين اليوم السبت، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على أسباب دخول العترة الجديدة من الحمى.

 

وأشار إلى أن الوزارة سوف تنشئ 3 مستشفيات بيطرية قريباً، في كل من الطفيلة وجنوب عمان وجامعة العلوم والتكنولوجيا، كما سيتم تعيين 60 طبيبا بيطريا.

 

وشدد الحنيفات على أن الوباء لا يؤثر على الأغنام والماعز ولا على الحليب ومنتجاته واللحوم، ولا على صحة الإنسان.

 

 




 

 


 

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