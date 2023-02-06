توافق على إنتاج مطعوم الحمى القلاعية محلياً

الوكيل الإخباري - كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن التوافق على المضي في الاجراءات الخاصة بإنتاج مطعوم الحمى القلاعية عترة (sat 2) محليا والعمل على الاجراءات العلمية والفنية وكافة الاشتراطات الناظمة لإنتاج المطعوم.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، ضم أمين عام الوزارة ومساعد الأمين العام للثورة الحيوانية وكوادر الثروة الحيوانية وعميد كلية الطب البيطري وخبراء من أساتذة كلية الطب البيطري ومدير عام شركة جوفاك.



وأكد الحنيفات على ضرورة المضي في هذا التوجه نظرا لوجود العترة محليا وفي دول الجوار، الامر الذي يشكل استثمارا مناسبا لرفد المنطقة بالمطعوم.



وتم مناقشة كافة التفاصيل والمواضيع العلمية والفنية والتوافق من خلال محضر اجتماع ونقاط وخارطة طريق واضحة.