الزرقاء: إغلاق 37 منشأة وإيقاف 277 أخرى

الوكيل الاخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش، التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بمحافظة الزرقاء 37 منشأة، وأوقفت 277 أخرى عن العمل بمناطق مختلفة في المحافظة منذ بداية العام الحالي (2023).



وأوضحت المؤسسة، خلال ردها على سؤال، أن تلك الإغلاقات وقرارات الإيقاف جاءت خلال أكثر من 5658 زيارة تفتيشية لفرق الرقابة بالمؤسسة في الزرقاء منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي.



وأنذرت المؤسسة 2808 منشآت، بسبب مخالفتها للاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.

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