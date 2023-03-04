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الزرقاء: ضبط شخص يصنع أطقم أسنان دون شهادة علمية

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السبت، 04-03-2023 01:11 م

الزرقاء: ضبط شخص يصنع أطقم أسنان دون شهادة علمية

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الوكيل الاخباري - ضبطت مديرية صحة محافظة الزرقاء/ قسم الصحة السنية، بالتنسيق والتعاون مع أمن وقائي محافظة الزرقاء، شخصا يقوم بصناعة أطقم وجسور أسنان وتقديم إجراءات سنية للمرضى دون الحصول على شهادات علمية أو تصريح مزاولة مهنة بهذا الخصوص.

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وبين مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح أنه تم ضبط مواد سنية بحوزته تستخدم لصناعة أطقم وجسور الأسنان ومنها ما يستعمل لإجراءات طبية سنية كان يقوم بها في منزله في منطقة الهاشمية/الزرقاء، مشيرا إلى أنه تم تحويله إلى الجهات القضائية والإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


ولفت عبد الفتاح إلى أن مديرية صحة محافظة الزرقاء تقوم بجولات ميدانية دورية ومستمرة على القطاع الطبي الخاص حفاظا على سلامة المرضى حيث يتم إنذار ومخالفة غير الملتزمين بقوانين الصحة العامة وتعليمات وزارة الصحة بشروط ترخيص تلك المراكز والعيادات، وكل ضمن اختصاصه.


 




 

 


 

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