الزرقاء: 9 مخالفات بحق مواطنين ومنشآت تجارية

الوكيل الاخباري -

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حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال اليومين الماضيين 9 مخالفات بحق مواطنين ومنشآت تجارية بسبب مخالفة أوامر الدفاع .وأوضح مدير المديرية عماد البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الكوادر المختصة حررت مخالفتين بحق مواطنين بسبب عدم التقيد بالتعليمات الصحية الاحترازية للوقاية من كورونا من حيث ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية، كما تم تحرير مخالفة واحدة بحق منشأة تجارية لعدم المحافظة على التباعد بين المواطنين أثناء التسوق .