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الأحد، 06-08-2023 10:40 ص

المواصفات: التحقق من 11 ألف مضخة وقود و9600 عداد تاكسي خلال 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، أنّ كوادرها تحقّقت خلال النّصف الأول من العام الحاليّ من قرابة (11) ألف مضخّة وقود في محطّات وصهاريج المحروقات، وحواليّ (8) آلاف أسطوانة غاز منزليّ فيما تمّ إغلاق (4) محطّات وتحويل (7) صهاريج محروقات ووكالة غاز واحدة إلى النائب العامّ بسبب اكتشاف مخالفات فيها.

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وأوضحت المؤسسة أنّ (700) عيّنة تمّ فحصها خلال (1400) زيارة لمحطّات المحروقات فيما تمّ سحب وفحص (600) عيّنة من البواخر القادمة إلى المملكة عبر ميناء العقبة، للتحقق من مطابقة المشتقّات النفطيّة لمتطلّبات المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الخاصّة بها قبل السماح لها بالرسوّ وإفراغ حمولاتها.

وأضافت إنّ الموازين والقبّانات الأرضيّة التي تمّ التحقق منها أو معايرتها خلال النّصف الأوّل من العام بلغت (1800) فيما وصل عدد أصناف العبوات المعبأة مسبقاً التي تمّ التحقق منها إلى (1000) صنف في حين بلغ عدد عدادات التاكسي التي تمّ التحقق منها (9600) عدّاد.

كما أشارت المؤسسة إلى أنّها تعاملت خلال النصف الأول من هذا العام مع أكثر من (418) ألفاً من أدوات القياس المستوردة مثل أدوات قياس الضغط، وأدوات قياس الحرارة والأدوات المخبرية الطبيّة، وعدّادات المياه والكهرباء، وعدادات الوقود السّائل وعدّادات الغاز، وأدوات قياس ضغط الإطارات والموازين المستوردة.

كما تمّ إجراء التحقق الاوّلي من (50000) أسطوانة غاز منزليّ، وأكثر من (50000) صمّام غاز مستوردة في حين تمّت متابعة (281) شكوى واردة على محطّات وصهاريج المحروقات والأوزان والموازين وأدوات القياس، تبيّن إثر المتابعة أن (12%) منها مبررة، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق الجهات المخالفة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.



 




 

 


 

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