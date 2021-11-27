الساكت مستشاراً دولياً للاستثمار والاقتصاد بالمعهد الدولي في جنيف

الوكيل الاخباري - عيّن المعهد الدولي العربي في جنيف بسويسرا، الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت مستشاراً دولياً للاستثمار والاقتصاد في المعهد.



وأوضح المعهد في بيان، اليوم السبت، أنه اختار الساكت للاستفادة من خبراته على مدى سنوات في الصناعة والكتابة الاقتصادية، وما يحمله من شهادات عليا في الريادة والإبداع والهندسة والاقتصاد، بعد الاطلاع على اللوائح الداخلية وبما يتوافق مع القوانين السويسرية وميثاق الأمم المتحدة، ومقتضيات المصلحة الاقتصادية.

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