السعيدات يبحث مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعات مائية

الوكيل الاخباري -

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بحث وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان لدى لقائه اليوم الاربعاء سفيرة الاتحاد الاوروبي بعمان ماريا هادجيثيو دوسيو تنفيذ مشاريع مائية وبناء سدود جديدة في عدد من مناطق المملكة.وأكد سعيدان خلال اللقاء حرص الوزارة الاستفادة من خبرات دول الاتحاد الاوروبي مشيرا إلى إعادة توجيه الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه لتنسجم مع المتغيرات الحالية التي يشهدها القطاع خصوصا في مجالات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير برامج استثمارية في هذا القطاع الحيوي.وقال إن الدعم الذي يلقاه قطاع المياه من دول الاتحاد الأوروبي هو موضع تقدير واحترام معربا عن أمله بزيادة دعم الاتحاد الأوروبي للوزارة لتتمكن من تنفيذ مشروعات تحقق الأمن المائي للمملكة مثل مشروع الناقل الوطني الذي يتطلب حشد جهود الجهات التمويلية لتنفيذه بما ينعكس ايجابا على تحسين وصول المياه للمواطنين واللاجئين.واستعرض سعيدان الجهود التي يبذلها قطاع المياه ومؤسساته للتعاطي مع ظروف جائحة كورونا التي تتطلب حلولا أنية ومشاريع متوسطة المدى سريعة النتائج للوفاء بزيادة الطلب على المياه .بدورها قالت دوسيو إن الاتحاد الاوروبي سيقدم الامكانات المتاحة من خبرات وتقنيات والدعم المطلوب لقطاع المياه في المملكة لتمكينه من تجاوز هذ التحديات .