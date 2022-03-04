السفارة الأردنية في رومانيا تُسهِّل إجراءات زواج شاب أردني وفتاة أوكرانية وتصدر لهما وثائق سفر

الوكيل الاخباري - سهَّلت السفارة الأردنية في رومانيا الجمعة إجراءات أول حالة زواج لشاب أردني قادم من ⁧أوكرانيا⁩ مع خطيبته الأوكرانية.

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وقال السفير الأردني في رومانيا سفيان القضاة إنه تم عقد الزواج بإشراف السفارة لدى احدى الجمعيات الإسلامية في بوخارست، وتوثيق عقد الزواج بالسفارة ومنح "العروس" وثيقة سفر اردنية لتتمكن من مرافقة زوجها الى ⁧الأردن.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أكدت لموقع "الوكيل الاخباري" أن عمليات إجلاء الأردنيين وعائلاتهم من أوكرانيا ما زالت مستمرة، حيث تمكن 680 مواطناً من عبور الحدود الأوكرانية نحو دول الجوار لغاية مساء الخميس، فيما أكدت الوزارة تسهيل عبور 781 شخصاً الحدود حتى صباح الجمعة.

@ForeignMinistry pic.twitter.com/oAPCLj9uMu سهلت سفارتنا اليوم اجراءات اول حالة زواج لاردني قادم من #اوكرانيا مع خطيبته الاوكرانية، حيث تم عقد الزواج باشراف السفارة لدى احدى الجمعيات الاسلامية في بخارست، وتوثيق عقد الزواج بالسفارة ومنح <العروس> وثيقة سفر اردنية لتتمكن من مرافقة زوجها الى #الاردن March 4, 2022



