الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

الوكيل الاخباري - قال مدير العمليات والناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول لموقع "الوكيل الاخباري" إن المتابعة مستمرة من قبل مركز عمليات الوزارة في عمليات إجلاء الأردنيين من أوكرانيا.

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وأشار إلى أن القناصل يستمرون في السفارات الذين تم ايفادهم إلى مختلف المعابر الحدودية لأوكرانيا مع دول الجوار المعلن عنها بتسهيل عبور المواطنين الأردنيين، والاطمئنان عليهم وعلى سلامتهم، وصرف وثائق السفر لمن فقد جواز سفره أو انتهت صلاحية جوازه، وتقديم كافة الخدمات اللازمة، وتيسير سفر من يرغب بالعودة إلى المملكة.

وأضاف أبو الفول أن عدد الذين عبروا من أوكرانيا الى كل من بولندا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا تجاوز ٦٨٠ من المواطنين الأردنيين وأفراد اسرهم حتى مساء هذا الخميس.



