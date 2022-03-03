الجمعة 04-03-2022
الوكيل الاخباري

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

غارات جوية روسية على كييف

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

23 باخرة قمح وشعير ستصل المملكة تباعاً حتى آب

مقتل 33 مدنيا في غارات روسية شمال شرق أوكرانيا

الخميس، 03-03-2022 10:56 م

الخارجية لـ"الوكيل": إجلاء الأردنيين من أوكرانيا مستمر وأكثر من 680 مواطناً عبروا الحدود لدول الجوار

طائرة-اجلاء-الأردنيين-من-أوكرانيا-عبر-رومانيا-تصل-عمان-–


الوكيل الاخباري - قال مدير العمليات والناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول لموقع "الوكيل الاخباري" إن المتابعة مستمرة من قبل مركز عمليات الوزارة في عمليات إجلاء الأردنيين من أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

وأشار إلى أن القناصل يستمرون في السفارات الذين تم ايفادهم إلى مختلف المعابر الحدودية لأوكرانيا مع دول الجوار المعلن عنها بتسهيل عبور المواطنين الأردنيين، والاطمئنان عليهم وعلى سلامتهم، وصرف وثائق السفر لمن فقد جواز سفره أو انتهت صلاحية جوازه، وتقديم كافة الخدمات اللازمة، وتيسير سفر من يرغب بالعودة إلى المملكة.

 

وأضاف أبو الفول أن عدد الذين عبروا من أوكرانيا الى كل من بولندا وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا تجاوز ٦٨٠ من المواطنين الأردنيين وأفراد اسرهم حتى مساء هذا الخميس.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

امين عام الشباب يؤكد اهمية دور المراكز في تنمية مهارات الشباب

2202226165611664531447

بلدية عجلون تدعو إلى الحيطة والحذر خلال السير على الطرق

2202227105252174733636

اليرموك تبحث تعزيز التعاون العلمي مع الجامعات الليبية

2202228191431420652693

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

pic_193826

الضابط الملثم يلهب مواقع التواصل الاجتماعي الاردنية - فيديو

_185416__366583

رمال وأغصان متساقطة وحوادث مرورية تعيق الحركة على الطرق الخارجية.. والأشغال تُتابع

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية: تسهيل عبور 615 أردنيا من أوكرانيا إلى 5 دول مجاورة

Secretary_Pompeo_Arrives_at_the_Ministry_of_Foreign_Affairs_in_Jordan_(31721973077)

الخارجية: تسهيل إجراءات عبور 310 أردنيين من 5 دول حدودية مع أوكرانيا

حكومة سومي الأوكرانيةررررر

أكثر من 160 طالباً أردنياً في شمال أوكرانيا يناشدون .. والخارجية ترد

وزارة الخارجية

الخارجية: تسهيل عبور 233 أردنيا من أوكرانيا إلى 5 دول مجاورة

60925799_303

الخارجية لـ"الوكيل الإخباري": لم يردنا أي بلاغ عن تعرض سيارة أردني للقصف في أوكرانيا

63f7f0fd-77e1-4cbc-b4d8-289818f3f182

الخارجية: 50 مواطنا أردنيا وصلوا المعابر والنقاط الحدودية مع أوكرانيا