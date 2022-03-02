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الأربعاء، 02-03-2022 03:06 م

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

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الوكيل الإخباري -وصلت إلى مطار ماركا العسكري، بعد ظهر اليوم الأربعاء، طائرة سلاح الجو الملكي الأردني التي أُرسلت إلى رومانيا بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني لإخلاء مواطنين أردنيين من مطار هنري كوندا الدولي في بخارست، حاملةً على متنها (٦٥) من الأردنيين وعائلاتهم ممن تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا. 

‏وكان في استقبال القادمين أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومدير إدارة الشؤون القنصلية والعمليات والناطق الرسمي باسم الوزارة، ومدير التدريب في قيادة سلاح الجو الملكي. 

ويستمر التنسيق بين جميع الجهات الأردنية- وزارة الخارجية والقيادة العامة للقوات المسلحة/ قيادة سلاح الجو الملكي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والسفارات المعنية في الدول الحدودية مع أوكرانيا، لتجميع أكبر عدد ممكن من الأردنيين في نقطة أو نقطتين في العواصم الحدودية لتأمين عودتهم على  الطائرة العسكرية الثانية.


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