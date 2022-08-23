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الثلاثاء، 23-08-2022 11:11 م

السفارة الأمريكية تبدأ الأربعاء بفتح مواعيد لتأشيرات السياحة والعمل

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الوكيل الاخباري - أعلن الحساب الرسمي لسفارة المملكة في واشنطن، إن السفارة الأمريكية في عمّان ستقوم صباح يوم غد الأربعاء، بفتح مواعيد مقابلة شخصية لتأشيرة الزيارة B1/B2 بتواريخ محددة تبدأ بأيلول المقبل.

وتكون تأشيرة الزيارة B-1/B-2 للأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت للأعمال (B-1) أو للترفيه أو العلاج الطبي (B-2).

وبشكل عام، تكون تأشيرة B-1 للمسافرين الذين يتفقون مع شركاء الأعمال لحضور منتدى تعليمي أو علمي أو مهني أو متعلق بالأعمال أو لتسوية ممتلكات أو التفاوض حول عقد.

وتكون تأشيرة B-2 للسفر لأغراض الاستجمام في الطبيعة بما في ذلك السياحة والزيارات مع الأصدقاء أو الأقارب والعلاج الطبي والأنشطة ذات الطبيعة الودية أو الاجتماعية أو الخدمية. 

وعادة ما يتم جمع التأشيرتين B-1 وB-2 وإصدارهما كتأشيرة واحدة: تأشيرة B-1/ B-2.

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