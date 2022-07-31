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الأحد، 31-07-2022 02:18 م

تشغيل المسار الثاني للباص السريع وافتتاح محطة طارق الاسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - أعلن أمين عمّان يوسف الشواربة إنه سيتم قبل نهاية الأسبوع الحالي تشغيل المسار الثاني من المرحلة الأولى لمشروع الباص سريع التردد في عمّان، وافتتاح محطة طارق.اضافة اعلان


وبين الشواربة أن تشغيل المسار الثاني للمشروع وافتتاح المحطة خلال الأسبوع الجاري، يأتي بعد إنجاز أعمال البنية التحتية للمسار الثاني بنسبة 100%، لتكتمل بذلك المرحلة الأولى لمشروع الباص سريع التردد ضمن التشغيل التجريبي من قِبل أمانة عمان المعنية بإنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.

وقدّرت أمانة عمان تكلفة تمويل مشروع الباص سريع التردد في مرحلته الثانية بنحو 281 مليون دينار للأعوام من 2022 إلى 2026.


 




 

 


 

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