السفارة البريطانية تحتفل بابتعاث عدد من الطلبة الأردنيين للدراسات العليا

الوكيل الاخباري - أقامت السفارة البريطانية في عمان حفل وداع لطلاب منحة "التشيفنينج" دفعة 2021 - 2022، قبل ذهابهم الى بريطانيا لبدء عامهم الدراسي، لدراسة الماجستير لسنة واحدة في الجامعات البريطانية، وذلك تزامنا مع فتح باب التقديم للمنحة.



وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، سيدرس الطلبة مجالات مثل الاقتصاد والإدارة والنوع الاجتماعي والتنمية والعدالة الاجتماعية والطاقة المستدامة والتنمية الحضرية، كما سيتم خلال العام الدراسي تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم لخدمة الأردن حين عودتهم.

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