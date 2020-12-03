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الخميس، 03-12-2020 10:49 م

السفارة البريطانية تعلن فتح باب التقدم لتأشيرة العمالة

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الوكيل الاخباري - أعلنت السفارة البريطانية في عمان عن فتح باب التقديم لتأشيرة العمالة الماهرة الجديدة لبريطانيا.
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وقالت في بيان صحافي، اليوم الخميس، إنه واعتبارا من بداية كانون الأول الحالي تم فتح باب التقديم للتأشيرة للعمال اللامعين والماهرين من حول العالم؛ حيث يستطيعون التقديم للعمل في بريطانيا.

وأضافت أنه بموجب نظام الهجرة المستند إلى النقاط، سيتم منح نقاط لعرض عمل بمستوى مهارة مناسب والمعرفة باللغة الإنجليزية والحصول على راتب أدنى وسيتم منح تأشيرات العمال المهرة لمن يكسبون نقاطًا كافية.

وسوف تضمن قواعد الهجرة الجديدة تمكين الشركات من توظيف العمالة الماهرة من مختلف دول العالم للتقدم بالاقتصاد وإبقاء بريطانيا في مقدمة الابتكار، كما سيشجع أصحاب العمل على التركيز على التدريب والاستثمار في القوى العاملة في المملكة المتحدة، وزيادة الإنتاجية وتحسين الفرص للأفراد، وخاصة أولئك المتأثرين بفيروس كورونا.

 




 

 


 

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