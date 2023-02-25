السفارة السيرلانكية تنظم برنامجا توعويا حول الاتجار بالبشر

الوكيل الإخباري- نظمت السفارة السيرلانكية في عمان أمس الجمعة، برنامج توعية بمشاركة أبناء المجتمع السريلانكي في الأردن لدعم أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الهجرة العالمية الآمنة.

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ويهدف البرنامج الذي أقيم في مقر السفارة بعمان، إلى تثقيف المواطنين السريلانكيين وتوعيتهم بشأن الاتجار بالبشر، وعواقبه، والقوانين ذات الصلة والعقاب، والتطور الأخير في سياسات الحكومة، وكيفية دعم أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر في سريلانكا.



وأكدت السفيرة في عمان بيريانجيكا فجقوناسيكرا جاسنكورلية اراجيقية دون سالمن العلاقة المتميزة والطويلة والودية بين الأردن وبلادها منذ فترة طويلة.

وأعربت عن تقديرها للحكومة والشعب الأردني لمساعدة السريلانكيين في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم في الأردن.



ودعت إلى أهمية تطوير المزيد من التواصل بين البلدين لتعزيز الهجرة القانونية ومكافحة الاتجار بالبشر الذي يعد جريمة منظمة عالمية في الوقت الحاضر، مشددة على أن زيادة الوعي أمر مهم أثناء معالجة الأسباب الجذرية لمواطن الضعف.