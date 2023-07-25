الثلاثاء 25-07-2023
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الثلاثاء، 25-07-2023 11:50 ص

السفارة الصينية تحتفي بالذكرى الــ 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

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الوكيل الاخباري - أقامت السفارة الصينية، في عمان، مساء امس، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الــ 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

وقال الملحق العسكري في السفارة الصينية العقيد لي بينغ فاي، "إن العلاقات العسكرية الثنائية بين الصين والأردن جزء مهم من الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا حيث تطورت علاقاتنا العسكرية بشكل مطرد بعد وباء كوفيد 19".

وأشار إلى أن هناك مزيدا من الاستكشاف في مجالات ومحتويات وأنماط جديدة للتعاون الأمني والعسكري، وسيكون للتعاون العسكري بين الصين والأردن نتائج مثمرة أكثر في المستقبل.

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