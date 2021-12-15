السفارة القطرية في عمان تحتفل بالعيد الوطني

الوكيل الاخباري - أقامت السفارة القطرية في عمان، مساء اليوم الأربعاء، حفل استقبال، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد.



وأشاد السفير القطري لدى الأردن، سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، والتي تدعمها العلاقة الأخوية بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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