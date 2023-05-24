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الأربعاء، 24-05-2023 01:51 م

نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص

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الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص النَّقل السِّياحي المتخصِّص لسنة 2023م.

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ويأتي النِّظام المعدِّل نظراً لنقص عدد حافلات النَّقل السِّياحي، ولارتفاع حجم الحجوزات السِّياحيَّة الدَّاخليَّة والخارجيَّة مقارنة بالأعوام السَّابقة بالتّزامن مع موسم الحجّ والعُمرة، ولمنح شركات النَّقل السِّياحي المتخصِّص مُهلة لتصويب أوضاع مركباتها السِّياحيَّة التي لا تقلُّ سنةُ صنعها عن عام 2006م خلال سنة من نفاذ أحكام هذا النِّظام المعدِّل؛ وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء السَّابق بهذا الخصوص.

 




 

 


 

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