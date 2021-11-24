الأربعاء 24-11-2021
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الأربعاء، 24-11-2021 03:28 م

السفير الألماني في عمان يزور المحكمة الدستورية

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الوكيل الإخباري- التقى رئيس المحكمة الدستورية القاضي هشام التل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بيرنهارد كامبمان، بحضور أمين عام المحكمة عبد اللطيف النجداوي ومدير المشاريع في مؤسسة بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون سراج خان.

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واستعرض التل، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأربعاء، تطور الحياة الدستورية في المملكة، مثمنا اهتمام الجانب الألماني برفع مستوى التعاون المشترك مع المحكمة.


وأكد كامبمان حرص بلاده على تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات والندوات الخاصة بالقضاء الدستوري من خلال مؤسسات الجمهورية الألمانية كافة. وجاء هذا اللقاء على هامش ندوة مشتركة بين المحكمة ومؤسسة بلانك بعنوان: "دور المحكمة الدستورية في النظام الدستوري والقانوني"، والتي تضمنت عدة محاور منها العلاقة بين المحكمة الدستورية والنظام القضائي وتأثير القرارات الإلزامية للمحاكم الدستورية.

 

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