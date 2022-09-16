الجمعة 16-09-2022
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الجمعة، 16-09-2022 05:25 م

السفير الفايز يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية لاتفيا

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الوكيل الاخباري- قدم السفير الأردني المعتمد لدى هولندا، ضيف الله علي الفايز، الجمعة، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية لاتفيا إيجيلس ليفيتس، سفيرا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية لاتفيا.

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ونقل السفير الفايز خلال مراسم رسمية جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة اللاتفية ريغا، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس اللاتفي، وتمنيات جلالته للشعب اللاتفي مزيدا من التقدم والازدهار.


بدوره، طلب الرئيس ليفيتس نقل تحياته وأمنياته الطيبة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الأردني، معربا عن أمله في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.


والتقى الفايز أثناء زيارته إلى جمهورية لاتفيا عددا من المسؤولين لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة خصوصا في مجال التبادل التجاري والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وفي إطار الإتحاد الأوروبي.

 




 

 


 

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