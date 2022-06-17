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الجمعة، 17-06-2022 07:35 م

السفير الفايز يقدم أوراق اعتماده للرئيس الليتواني

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الوكيل الاخباري - قدّم السفير ضيف الله علي الفايز، سفير المملكة المعتمد لدى مملكة هولندا، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية ليتوانيا.

جاء ذلك خلال مراسم جرت، اليوم الجمعة، في القصر الرئاسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في القصر الرئاسي ووزارة الخارجية الليتوانية.

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