السعودية تضاعف أعداد تأشيرات المرور للأردنيين اعتبارا من الاثنين

الوكيل الاخباري - التقى السفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي ظهر الأحد مع سفير المملكة العربية السعودية في قطر لمناقشة الإسراع في إصدار تأشيرات المرور للمواطنين الأردنيين.



وأكد اللوزي وفق بيان سفارة الأردن في الدوحة أن سفير المملكة العربية السعودية أوعز للقسم القنصلي في السفارة بمضاعفة أعداد التأشيرات الممنوحة للأردنيين اعتبارا من يوم غدٍ.



ويأتي هذا اللقاء متابعة لجهود السفارة بالتسهيل على المواطنين الاردنيين الراغبين بالسفر براً عبر أراضي المملكة العربية السعودية .

اضافة اعلان