السفير الماليزي في عمان يزور اليرموك

الوكيل الإخباري- التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، السفير الماليزي في عمان محمد نصري عبدالرحمن، يرافقه المستشار في السفارة الدكتور رضوان عبد رشيد، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون الأكاديمي والثقافي المشترك بين الجانبين.

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وقال مسّاد في بداية اللقاء إن جامعة اليرموك تولي جُل اهتمامها ورعايتها بالطلبة الوافدين الدارسين فيها الذين يعتبرون خير سفراء للجامعة في بلدانهم بعد تخرجهم، وانهم من يعكسون السمعة العلمية والأكاديمية المتميزة لليرموك ومدى اهتمامها بالمستوى العلمي والمعرفي لخريجيها، مستعرضا نشأة الجامعة وما تطرحه من تخصصات في مختلف المجالات الإنسانية والعلمية والصحية، ومدى اهتمامها بجودة التعليم فيها مما جعل منها وجهة للطلبة لاستكمال دراستهم الجامعية من مختلف دول العالم.



وأشار إلى عمق العلاقات الاكاديمية والعلمية الوطيدة التي تربط اليرموك بمختلف مؤسسات التعليم العالي الماليزية، داعيا السفارة الماليزية لتوسيع آفاق هذا التعاون بين اليرموك والجامعات الماليزية من خلال استقبال المزيد من الطلبة الماليزيين لاستكمال دراستهم في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة فضلا عن اللغة العربية وتخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية، وتعزيز برامج التبادل الطلابي بين اليرموك ومختلف الجامعات الماليزية، وتبادل الزيارات العلمية فيما بينها خاصة مع الجامعات التقنية والتطبيقية مما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم في الحقول المعرفية والعلمية المتنوعة.

