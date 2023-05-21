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الأحد، 21-05-2023 05:37 م

افتتاح معرض التراث الوطني للجاليات العربية باليرموك

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الوكيل الاخباري - افتتح رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم الأحد، معرض التراث الوطني للجاليات العربية والأجنبية الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة.

واشتمل المعرض الذي حضر افتتاحه عدد من السفراء المعتمدين في الأردن والمحلقين الثقافيين، على أزياء تراثية وجداريات فنية وأغان فلكلورية، قدمها طلبة الجاليات للدول المشاركة فيه.

وسبق افتتاح المعرض على مدار ثلاثة أيام، مسيرة أعلام حملها طلبة الدول المشاركة، انطلقت من أمام مبنى رئاسة الجامعة إلى مكان إقامة المعرض أمام مبنى عمادة شؤون الطلبة.

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