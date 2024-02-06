السفير النهار يعرض لوفد برلماني أردني تطور العلاقات مع اذربيجان

الوكيل الاخباري - قدم السفير الأردني لدى اذربيجان عمر النهار، اليوم الثلاثاء، إحاطة لوفد برلماني أردني من مجلسي الأعيان والنواب يزور السفارة الأردنية في العاصمة الاذربيجانية باكو، حول التطور والنمو الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف المجالات.

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وتأتي زيارة الوفد الذي يضم مساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي، والعين أمين القطارنة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور غازي الذنيبات، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الاذربيجانية التي تشهدها البلاد غدا الأربعاء.