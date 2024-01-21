"سيدات الأعمال الأردني الإماراتي" يعلن الشيخة سلامة بنت طحنون رئيسة فخرية للمجلس

الوكيل الاخباري - أعلن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، تعيين سمو الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً فخرياً للمجلس.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، في أبو ظبي بحضور الشيخة سلامة بنت طحنون، وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهن: عن الجانب الإماراتي؛ الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، وفاطمة محمد العوضي، ومنى الراشدي، ورواء محمود القيسية ، وعن الجانب الأردني؛ سوزان جبران المعايطة، و نهى ابريق العبادي، وأسيل عبدالكريم حجاوي، وبريهان المجالي.