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الأحد، 21-01-2024 04:35 م

"سيدات الأعمال الأردني الإماراتي" يعلن الشيخة سلامة بنت طحنون رئيسة فخرية للمجلس

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الوكيل الاخباري - أعلن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، تعيين سمو الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً فخرياً للمجلس.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، في أبو ظبي بحضور الشيخة سلامة بنت طحنون، وجميع أعضاء مجلس الإدارة وهن: عن الجانب الإماراتي؛ الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، وفاطمة محمد العوضي، ومنى الراشدي، ورواء محمود القيسية ، وعن الجانب الأردني؛ سوزان جبران المعايطة، و نهى ابريق العبادي، وأسيل عبدالكريم حجاوي، وبريهان المجالي.

 

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