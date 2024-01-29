بيان صادر عن السفارة الأمريكية في عمان

الوكيل الاخباري - أصدرت السفارة الأمريكية في عمان، بيانا، أدانت فيه الهجوم الذي وقع ضد القوات الأمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا.

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وذكر بيان السفارة الأمريكية، أنها تشارك الحداد على مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية في هجوم لطائرة مُسيرة.





وقالت السفارة الأمريكية، "لقد قدم الأفراد الذين سقطوا حياتهم دفاعاً عن الولايات المتحدة وضماناً لسلامة حلفائنا وشركائنا في الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف البيان، "سيتم تكريم تضحياتهم إلى الأبد من قبل السفارة. إن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن هي حجر أساس للاستقرار والأمن في المنطقة وتعاوننا الأمني الثنائي القوي هو ركيزة لعلاقتنا".