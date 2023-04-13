السلمان وابو تايه ... روزنامة فعاليات فنية بالعقبة خلال العيد

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة روزنامة الفعاليات الفنية والترفيهية والتراثية طيلة أيام عيد الفطر تحت شعار "بالعيد الهوى جنوبي" .

اضافة اعلان



وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن بتصريح صحفي اليوم الخميس، إن زوار العقبة والمقيمين بها سيشهدون خلال أيام العيد 21-23 من نيسان عروضًا فنية لمهرجان العقبة الدولي لرياضة التزلج على الماء 2023 بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاماً بمشاركة الفريق الألماني والفريق المصري (فلاي بورد) إضافة لفريق الاتحاد الملكي للرياضات البحرية على مدار ثلاثة أيام العيد في عروض صباحية ومسائية وليلية تنطلق من الساعة 11 صباحا وتمتد عروضها المسائية والليلية على شاطىء البحر، مقابل ساحة الثورة العربية الكبرى ونادي اليخوت الملكي والشاطئ الشمالي.



وأشار الحاج حسن إلى أن روزنامة الفعاليات تتضمن إطلاق حفلات غنائية في ساحة الثورة العربية الكبرى على مدار أيام العطلة ابتداءً من الساعة 9-11 مساءً ، وسيحيي اليوم الأول الفنان حسين السلمان، فيما يحي اليوم الثاني الفنان سعد أبوتايه، و في اليوم الثالث تقدم فرقة نايا النسائية فقراتها الغنائية .