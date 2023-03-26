الأحد 26-03-2023
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الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

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الأحد، 26-03-2023 09:02 ص

الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق في المملكة

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية إن كافة طرق المملكة الخارجية سالكة بلا عوائق ومدى الرؤية الأفقية واضح باستثناء الطريق الواصل ما بين مثلث سواقه ولغاية مثلث طوبه بسبب انجرافات في الشارع العام.

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ودعت ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر لمستخدمي طرق الطيبة الجنوبية والراجف ودلاغة والطريق الملوكي بلواء الشوبك بسبب تشكل الضباب والرؤية الأفقية لا تتجاوز 20 متراً.


وشهدت محافظة العقبة وخاصة مناطقها الجنوبية، أمس السبت تساقطاً غزيراً للأمطار، وتشكّل السيول في المناطق المنخفضة والأودية، فيما أُغلق الطريق الخلفي للمحافظة؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه.


وكما تشكلت سيول عند جسر الحاويات/ جنوب العقبة، مما تسبب بتعطل حركة السير تحت الجسر، لعدة ساعات، فيما تقوم أجهزة وكوادر الدفاع المدني، وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والأشغال العامة، بمعالجة الإغلاقات على الطرق كافة في المحافظة.


 




 

 


 

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