السماح لسيارات سفريات على خط عمّان بغداد بالعمل من خلال حدود الكرامة

الوكيل الاخباري - سمح الأردن، الخميس، لسيارات السفريات الخارجية العاملة على خط عمّان/بغداد سواء الأردنية أو العراقية بالعمل من خلال مركز حدود الكرامة، حسب كتاب لوزير الداخلية مازن الفراية .



وأشار الفراية بالكتاب، إلى أن العمل لسيارات السفريات ضمن شروط صحية معتمدة.



وبحسب قناة "المملكة"، التي أكدت نقلا عن مصادرها أنّ القرار دخل حيز التنفيذ منذ اليوم.



واوقف عمل سيارات السفريات الخارجية في بداية أزمة فيروس كورونا.

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