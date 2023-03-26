السوق المركزي .. انخفاض أسعار الخيار والكوسا والفلفل

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار بعض أصناف الخضار اليوم الأحد في السوق المركزي ما بين 25 إلى 20 قرشاً للكيلو منها ( الخيار والكوسا والفلفل الحار) .

اضافة اعلان



كما بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3215.149 طن، توزعت على 2085.789 طن خضار، 811.262 طن فواكه، و 318.098 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 322.834 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، الفلفل الحلو (الفليفلة) من 80 إلى 120 قرش ، باذنجان أسود عجمي من 30 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 27 إلى 35 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 50 إلى 75 قرش، الليمون من 60 إلى 100 ، زهرة من 15 إلى 30 قرشاً ، الموز البلدي من 65 إلى 100 قرشاً ،فلفل حار من 80 إلى 150 قرشاً .



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاحد:



