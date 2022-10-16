السوق المركزي يوضح سبب ارتفاع اسعار الثوم والكوسا اليوم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



ارتفعت أسعار الثوم والكوسا بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة . اضافة اعلان





وقال الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" إن جودة ونوعية الثوم و الكوسا من أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار.



وأضاف الشخانبة أن الثوم والكوسا في السوق المركزي من الانتاج المحلي حيث أن سعر الثوم 2.25 دينارا بارتفاع وصل إلى 25قرشا للكيلو الواحد والكوسا 85 قرشا بارتفاع بلغ 10 قروش للكيلو الواحد.



وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد 3322.049 طن، توزعت على 1964.342 طن خضار،1072.395 طن فواكه، و 285.311 طن ورقيات. اظهار أخبار متعلقة



