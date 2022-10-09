مدير سوق الخضار يكشف أسباب ارتفاع أسعار الخيار والكوسا

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



ارتفعت أسعار الخيار البلدي والكوسا بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة .

اضافة اعلان



وقال الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" إن جودة ونوعية الخيار و الكوسا من أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار.



وأضاف الشخانبة أن الخيار و الكوسا في الأسواق من الانتاج المحلي حيث أن سعر الخيار 50 قرشا للكيلو الواحد والكوسا 85 قرشا.



وبين أن إذا زادت كميات الخضار الواردة إلى الأسواق ستستقر أسعارها.



وأوضح أن 227 طن من الخيار و 60 طن من الكوسا ورد السوق المركزي صباح اليوم الأحد.